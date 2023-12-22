За сутки в Петербурге произошло более 350 аварий

В городе при ДТП погибли двое.

За прошедшие сутки – 23 января – в Петербурге зарегистрировали 361 аварию, а в Ленобласти – 81 ДТП. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

В произошедших в городе авариях пострадали 7 человек, по области – 5 человек. Ранены в Петербурге 6 горожан, в Ленобласти – 5. В городе при ДТП погибли двое.

В частности, утром 23 января на Индустриальном проспекте водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Land Rover, наехал на пешехода. Второй скончался на месте аварии.

Кроме того, у дома 3 по проспекту Обуховской обороны 61-летний водитель Hyundai Tucson, двигаясь по трамвайным путям, вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину. От удара пешехода отбросило на встречные трамвайные пути, где он попал под приближающийся трамвай.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове автобус совершил наезд на людей.

Фото: Piter.TV