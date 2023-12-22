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Вчера, 22:39
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В Невском районе петербуржец скончался в аварии с участием трамвая

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В настоящее время у трамвайных путей работают сотрудники Госавтоинспекции.

Во вторник, 23 января, у дома 3 по проспекту Обуховской обороны произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 61-летний водитель Hyundai Tucson, двигаясь по трамвайным путям, вне зоны пешеходного перехода наехал на мужчину, которому на вид 60-65 лет. 

От удара пешехода отбросило на встречные трамвайные пути, где он попал под приближающийся трамвай. Им управлял 45-летний водитель. 

Пешеход скончался на месте аварии. В настоящее время у трамвайных путей работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что проводится проверка по факту смертельного ДТП на Индустриальном проспекте.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп с трамваем, проспект обуховской обороны дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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