Видео: в ДТП на КАД погибли мужчина и женщина

На кольцевой автодороге в Выборгском районе города в ночной аварии погибли два человека. ДТП произошло примерно в 1:30 неподалёку от съезда на Парашютную улицу. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
По данным регионального УГИБДД, после наезда на препятствие на КАД разбился автомобиль Chevrolet Lacetti, в котором находились два человека. Мужчина и женщина от полученных травм они скончались на месте.
Сотрудники дорожной полиции устанавливают личности погибших и смотрят камеры видеонаблюдения, чтобы понять причины аварии.
Как сообщают очевидцы, в 7:30 тела погибших еще лежали на месте происшествия.
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Видео: Piter.TV
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