Видео: в Ленобласти три человека погибли в ДТП с грузовиком

Спасателям пришлось извлекать тела погибших при помощи специального инструмента.

В среду, 27 февраля, в Волховском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По данным очевидцев, трагедия случилась в четвёртом часу дня на трассе Кола у деревни Кисельня. На участке дороги в лоб столкнулись большегруз "МАН" и микроавтобус "Фольксваген" Транспортер. В результате аварии все три пассажира микроавтобуса скончались на месте от полученных травм. Спасателям пришлось извлекать их тела при помощи специального инструмента. Водителя МАНа выжил и был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка. Уточняются все обстоятельства ДТП.





Ранее в Петербурге на Невском проспекте произошло смертельное ДТП, в котором пострадало пятеро человек – двое погибли на месте, троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель находился под действием "веселящего газа".

Видео: Piter.TV