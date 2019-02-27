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Видео: в Ленобласти три человека погибли в ДТП с грузовиком

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Спасателям пришлось извлекать тела погибших при помощи специального инструмента.

В среду, 27 февраля, в Волховском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По данным очевидцев, трагедия случилась в четвёртом часу дня на трассе Кола у деревни Кисельня. На участке дороги в лоб столкнулись большегруз "МАН" и микроавтобус "Фольксваген" Транспортер. В результате аварии все три пассажира микроавтобуса скончались на месте от полученных травм. Спасателям пришлось извлекать их тела при помощи специального инструмента.  Водителя МАНа выжил и был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка. Уточняются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Петербурге на Невском проспекте произошло смертельное ДТП, в котором пострадало пятеро человек – двое погибли на месте, троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель находился под действием "веселящего газа".

Видео: Piter.TV

Теги: волховский район, деревня касельня, ман, страшная авария, трасса кола, фольксваген
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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