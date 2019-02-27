Видео: устроивший смертельное ДТП на Невском, затягивается "веселящим газом"

Через несколько минут устроит смертельную аварию на Невском проспекте

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлели водителя BMW, который через несколько минут устроит смертельную аварию на Невском проспекте. На кадрах, опубликованных в группе "Дорожный инспектор", запечатлен момент, как мужчина, будучи за рулем, "затягивается" "веселящим шариком". После этого иномарка выезжает с Думской улицы и направляется в сторону Невского проспекта.

Через несколько минут возле дома номер 55 водитель BMW не справился с управлением, выехал на тротуар и на полной скорости врезался в пешеходов. В результате трагедии пострадали пять человек. Трое сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Двое — москвичка Евгения Корнеенкова и американец Тодд Кроуэл погибли на месте происшествия. Мужчину арестовали иномарки арестовали. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Позднее погибшего Тодда Кроуэла соорудили небольшой мемориал в его память.

Фото: "Петербургский дневник"

Видео: Дорожный инспектор