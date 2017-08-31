На месте страшной аварии в центре города появился стихийный мемориал

Страшное ДТП случилось на Невском проспекте и унесло жизни двух людей.

В ночь с 25 на 26 февраля в караоке-баре на Рубинштейна прошла спонтанная акция памяти по погибшему в страшной аварии американцу Тодду Кроуэлу. Друзья и знакомые собрались здесь, чтобы исполнить его любимые песни. К происходящему присоединился даже персонал бара. Об этом пишет "Петербургский дневник".

После друзья Тодда Кроуэла отправились к месту, где произошла трагедия. Там они соорудили небольшой мемориал, где поставили фото погибшего, а рядом с ним зажгли свечи и возложили цветы.

Напомним, страшное ДТП произошло в ночь на 24 февраля на Невском проспекте, возле дома №55. Водитель BMW не справился с управлением, выехал на тротуар и на полной скорости врезался в пешеходов. В результате трагедии пострадали пять человек. Трое сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Двое — москвичка Евгения Корнеенкова и американец Тодд Кроуэл погибли на месте происшествия.

Водителя иномарки арестовали. Мужчина признает вину и сожалеет о случившемся. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

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Фото, видео: "Петербургский дневник"