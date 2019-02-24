Момент страшной аварии на Невском попал на видео

В настоящий момент водитель задержан.

В ночь на 24 февраля на Невском проспекте произошла страшная авария с участием автомобиля BMW X6. Водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей, находящихся на тротуаре. Затем авто вырулило на проезжую часть. В результате ДТП погибли два человека, еще четыре прохожих получили травмы различной степени тяжести.

По информации СМИ, предполагаемым виновником оказался Мурад К., 1989 года рождения.

Посмотрев кадры видео, можно предположить, что пострадавших могло быть больше – несколько человек просто увернулись от автомобиля, который уже потерял скорость.

Водителя задержали. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Видео: ВКонтакте/RU_CHP: Первый по происшествиям