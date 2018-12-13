Леонид Вишневский: жертв в аварии на Невском с Дэу Матизом" могло быть больше

Руководитель отдела строительного контроля ФКР рассказал, что погибнуть мог не только водитель, но и рабочие на лесах, а также прохожие.

В автомобильной аварии на участке между Невским проспектом и набережной реки Фонтанки могло быть больше жертв. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Об этом заявил глава отдела строительного контроля Фонда капитального ремонта Леонид Вишневский.

Вечером 5 мая красный "Дэу Матиз" столкнулся со строительными лесами. Водитель погиб за рулем. Он управлял машиной, которая развозила клиентам пиццы. Прежде чем врезаться в преграду, транспортное средство проехало по тротуару и сбила двоих петербурженок. Пострадавшим 27 лет и 33 года.

У этого дома, являющегося памятником архитектуры, был запланирован капремонт фасада. Во время ДТП на лесах находились рабочие. Леса, конечно, здорово тряхнуло, но рабочим повезло: во-первых, они были низко, на втором ярусе, и, во-вторых, со стороны Невского, а весь удар пришелся на леса со стороны Фонтанки. Поэтому парни удержались и не упали комментирует Леонид Вишневский

Спикер добавил, что повреждения получили две стойки на набережной, а также еще две, стоящие со стороны Невского проспекта.

Опять-таки везение: если бы удар снес четыре стойки с одной стороны, вся конструкция поехала бы и обрушилась на головы людей, стоявших на тротуаре. добавил специалист

Отметим, что после ДТП рабочие оперативно установили другие стойки. Остальные очевидцы вытаскивали пешеходов, зажатых под лесами. После этого местных жительниц госпитализировали. Шофера увезли только ближе к 21 часу.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Видео: Piter.tv

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб