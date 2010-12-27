Машина ЖКХ столкнулась с автобусом №15 на Невском проспекте

Движение троллейбусов парализовано.

Утро начинается с пробок: пассажирский автобус №15 и грузовик столкнулись в центре города, около ТК "Невский Центр". Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Со слов очевидцев, виновником ДТП является водитель грузовика ЖКХ. Он сдал в пассажирский автобус и выбил ему заднюю дверь. По предварительной информации, пострадавших нет.

Однако, из-за ДТП не могут проехать троллейбусы. Собирается пробка.

Ранее на Piter.TV: Видео: на улице Кораблестроителей столкнулись несколько машин.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК