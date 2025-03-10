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В Казани таксист "Яндекса" влетел в автобус, есть пострадавшие

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Водитель на машине влетел в людей, ждущих общественный транспорт на остановке.

На территории города Казань таксист из сервиса "Яндекс" влетел в пассажирский автобус. В настоящее время различные источники сообщают о шести или семи пострадавших после автомобильной аварии. В пресс-слцжбе республиканского Минздрава рассказали, что им известно об 11 раненых. По предвари тельным данным, в том числе среди пациентов есть один несовершеннолетний. Очевидцы событий отмечают, что шофер хотел обогнать общественный транспорт с правой стороны. Однако в этот момент машина снесла людей, которые ждали свого автобуса на остановке. Далее автомобиль нарушителя ударился о заднюю часть уже другого автобуса. 

В социальных сетях распространяются кадры с места инцидента. на них видно, что некоторые люди лежат на асфальте и ждут помощь медицинского персонала. Сейчас кроме экстренных служб на месте ДТП находятся около семи реанимационных автомобилей.

В поселке имени Свердлова неизвестный на Infiniti разбил семь машин и врезался в здание.

Фото и видео: Telegram / Readovka

Теги: казань, пассажирский автобус, такси, татарстан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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