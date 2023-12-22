Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане

Сейчас 16 человек находятся в пункте обогрева.

На территории Акмолинской области Казахстана из сломавшегося автобуса на трассе "Астана - Петропавловск" правоохранительные органы эвакуировали 16 граждан России. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства внутренних дел республики в Telegram-канале. Сотрудники МВД заметили, что в салоне транспортного средства находились люди. В списке туристов значился шестилетний ребенок. Малыш сразу же был перемещен в служебную машину, чтобы тот смог отогреться. Водитель автобуса объяснил, что маршрут должен был состояться из города Екатеринюурга до Караганды.

10 января на трассе "Астана - Петропавловск" патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. пресс-служба местного МВД

В настоящее время пассажиры доставлены в ближайший пункт обогрева, а автобус отбуксирован на ремонт.

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Фото и видео: Telegram / POLISIA.KZ