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В Тихвинском районе волк разорвал собаку
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В Тихвинском районе волк разорвал собаку

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Местные жители  рассказали, что собак нужно запирать в доме,  потому что они являются легкой добычей для диких зверей.

Волки терроризируют жителей Тихвинского района Ленобласти. На днях в деревне Паголда зверь загрыз дворового пса. Об этом сообщили в tg-канале "ДТП и ЧП СПб" очевидцы.

Лисье нашествие уже привычно, теперь еще и волки прибежали.

Автор фото

Фотографии с места событий опубликовали свидетели инцидента. По словам местных жителей, волк заглянул в деревню не один раз. Он приходил сюда и два дня назад.



Местные жители  рассказали, что собак нужно запирать в доме,  потому что они являются легкой добычей для диких зверей. Кроме того, ленинградцы отметили, что сами стараются не ходить по ночам одни. 

Ранее на Piter.tv: в Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале.

Фото: Telegram / ДТП и ЧП СПб, Pxhere

Теги: волк съел собаку, ленобласть, паголда, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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