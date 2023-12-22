В Тихвинском районе волк разорвал собаку

Волки терроризируют жителей Тихвинского района Ленобласти. На днях в деревне Паголда зверь загрыз дворового пса. Об этом сообщили в tg-канале "ДТП и ЧП СПб" очевидцы.
Лисье нашествие уже привычно, теперь еще и волки прибежали.
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Фотографии с места событий опубликовали свидетели инцидента. По словам местных жителей, волк заглянул в деревню не один раз. Он приходил сюда и два дня назад.
Местные жители рассказали, что собак нужно запирать в доме, потому что они являются легкой добычей для диких зверей. Кроме того, ленинградцы отметили, что сами стараются не ходить по ночам одни.
Ранее на Piter.tv: в Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале.
Фото: Telegram / ДТП и ЧП СПб, Pxhere
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