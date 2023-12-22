В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале

Сотрудники Бурприроднадзора помогли животному, оказавшемуся в беде.

В северной части российского региона Бурятия сотрудники местного Бурприроднадзора Северобайкальского района спасли самца дикого северного оленя. Специалисты объяснили в социальных сетях, что дикое животное тонуло в озере Байкал. Удалось определить, что парнокопытному около четырех лет.

Спасли дикого северного оленя! Оперативно вызволили дикое животное из вод Северного Байкала. Будем надеяться, что у него всё будет хорошо. пресс-служба Бурприроднадзора

Мама-рысь с котятами попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника.

Фото и видео: Telegram / Бурприроднадзор