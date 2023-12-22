  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:05
92
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале

0 0

Сотрудники Бурприроднадзора помогли животному, оказавшемуся в беде.

В северной части российского региона Бурятия сотрудники местного Бурприроднадзора Северобайкальского района спасли самца дикого северного оленя. Специалисты объяснили в социальных сетях, что дикое животное тонуло в озере Байкал. Удалось определить, что парнокопытному около четырех лет.

Спасли дикого северного оленя! Оперативно вызволили дикое животное из вод Северного Байкала. Будем надеяться, что у него всё будет хорошо.

пресс-служба Бурприроднадзора

Мама-рысь с котятами попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника.

Фото и видео: Telegram / Бурприроднадзор

Теги: байкал, бурятия, северный олень
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии