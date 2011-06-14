Мама-рысь с котятами попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника

Лесные кошки будто знали, что их снимают и максимально красовались в кадре

В Нижне-Свирском заповеднике (Лодейнопольский район, Ленинградская область) была змечена семья рысей. Фотоловушка запечатлела пушистую маму-рысь с двумя котятами во время прогулки.

Внимание! В объективе фотоловушки лесные котята: мама-рысь и её два мохнатых пушистика показали себя во всей красе Нижне-Свирский государственный заповедник



Во время съёмки один из маленьких рысей вплотную подошёл к фотоловушке — малыш продемонстрировал роскошную шубку и пронзительный взгляд.

Отметим, что малыши у мамы-рыси рождаются обычно в начале лета, обычно она присматривает за ними до февраля, а дальше они начинают самостоятельную жизнь. Рысь — это осторожное животное, оно всячески старается избегать человека, поэтому кадры с Нижне-Свирского заповедника,имеют большое значение в изучении жизни лесных кошек.

Ранее многодетная медвежья семья, за которой специалисты наблюдают с 2021 года, вновь показалась в Ленобласти.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник