Многодетная медвежья семья из Нижне-Свирского заповедника снова попала в объектив

Это считается удивительным фактом, так как на этом году жизни медведица уже должна оставить своих подросших детей.

Удивительную новость сообщили сотрудники Нижне-Свирского заповедника в своих социальных сетях. Многодетная медвежья семья, за которой специалисты наблюдают с 2021 года, по-прежнему в полном составе.

Одна из них видеоловушек месяц назад зафиксировала медвежью семью. По дороге шли медведица и четыре медвежонка.

Однако природа не перестаёт удивлять, и мы с вами можем любоваться новыми кадрами всё ещё полной медвежьей семьи, которая провела вместе уже третью зимовку! сотрудники Нижне-Свирского заповедника

Это считается удивительным фактом, так как на этом году жизни медведица уже должна оставить своих подросших детей, отметили в завоведнике.

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Фото: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник