В Нижне-Свирском заповеднике медведи попали в  объектив фотоловушки

Многодетная семья снова в полном составе. В кадре "засветились" все четыре медвежонка и их мама.

Многодетная семья медведей, которая обитает в Нижне-Свирском государственном заповеднике, воссоединилась. Животные попали в объектив фотоловушки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, что долгое время четвертый малыш не появлялся в кадре. А вот его мама и братья-сестрички всегда были вместе. Сотрудники заповедника переживали, куда же пропал косолапый.

К сожалению, тайное видеонаблюдение не может дать целостную картину, хоть и позволяет подсматривать за жизнью лесных обитателей. Так что нам остаётся только строить предположения и обсуждать разные версии о воссоединении многодетной семьи. Пресс-служба заповедника

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Фото: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник