В Нижне-Свирском заповеднике медведи попали в  объектив фотоловушки

Многодетная семья медведей, которая обитает в Нижне-Свирском государственном заповеднике, воссоединилась. Животные попали в объектив фотоловушки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Напомним, что долгое время четвертый малыш не появлялся в кадре. А вот его мама и братья-сестрички всегда были вместе. Сотрудники заповедника переживали, куда же пропал косолапый.
К сожалению, тайное видеонаблюдение не может дать целостную картину, хоть и позволяет подсматривать за жизнью лесных обитателей. Так что нам остаётся только строить предположения и обсуждать разные версии о воссоединении многодетной семьи.
Пресс-служба заповедника
Ранее на Piter.tv: в фонде помощи диким животным "Сирин" рассказали, как можно помочь "опасной" лисе из Павловского парка.
Фото: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник
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