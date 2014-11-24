В фонде помощи диким животным "Сирин" рассказали, как можно помочь "опасной" лисе из Павловского парка

Охотовед Валерий Кузенков предупредил посетителей заповедника, что животное может быть бешеным и порекомендовал в "срочном порядке убрать" лису. Однако эксперт Ксения Михайлова предложила принять другие меры.

Лиса из Павловского парка, которая часто подходит к посетителям, может быть опасна для людей. По мнению охотоведа Валерия Кузенкова, животное ведет себя аномально. Он попросил сотрудников заповедника уделить внимание животному и решить вопрос, связанный с безопасностью посетителей. Он порекомендовал застрелить особь. Однако директор "Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" Ксения Михайлова рассказала Piter.tv о других способах решения проблемы.

Лисы, приходящие к людям, это нормальная ситуация. В соседних странах они тоже часто появляются около жилых домов. Обычно эти особи обитают там, где есть кормовые базы. Отстреливать лис – жестокое решение и безполезное, потому что спустя время на участке, где достаточно пропитания, вновь появятся дикие животные. Любой отстрел животных – это браконьерство. Разрешение может выдать только комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Ксения Михайлова, эксперт

По словам специалиста, от бешенства спасает вакцинация. Она бывает пероральная и инъекционная. Первую особь съедает, вторая вводится с помощью дистанционного инъектора (специальное ружье с препаратом). Если к вакцинированным здоровым особям придет зараженная, то в ходе драки сильные животные победят, а больная погибнет.

Перевозить животное я не рекомендую, потому что оно уже нашло свою нишу. Определилось с питанием, запомнило территорию. Не стоит создавать для дикого зверя стрессовые условия. Ксения Михайлова, эксперт

Директор благотворительного фонда отметила, что администрация Павловского парка должна установить таблички с требованием не трогать лису. Кроме того, посетителей нужно уведомить о запрете кормить животное, чтобы оно не стало ручным.

Уверена, все взрослые люди понимают, что трогать, гладить, пугать представителей фауны заповедника не стоит. Фотографироваться с ними тоже не надо. Об этом важно напомнить и детям. Лиса, например, может укусить. Ксения Михайлова, эксперт

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