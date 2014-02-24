Праздник "Сиреневый променад" пройдет в Павловске в начале лета

Официально мероприятие получило дополнительное имя — "Сирень Победы".

Традиционный фестиваль "Сиреневый променад", приуроченный к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, пройдет в музейном комплексе "Павловск" 7 и 8 июня. Официально мероприятие получило дополнительное имя — "Сирень Победы", как рассказали сегодня в пресс-центре музея-заповедника.

Мероприятие будет посвящено истории восстановления Павловска после тяжелых последствий оккупации. Посетителей ждут специальные экскурсионные маршруты по "сиреневым зонам" Павловского парка, рассказывающие о героическом труде сотрудников музея, начатом сразу после освобождения территории.

Музыкальная программа включает выступление духового оркестра, звучащего мелодии военной эпохи на Большом кругу. Рядом с известной достопримечательностью — Турецкой беседкой — развернется детская творческая площадка с мастер-классами, а в павильоне "Вольер" пройдут лекции.

Центральным событием фестиваля станет экологическая инициатива — высаживание кустарников сирени особого сорта "День Победы". Акция состоится 8 июня в 12:40 в Собственном саду и возле основания солнечных часов.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД организует конкурс рисунков детей и подростков в Павловске.

Фото: Telegram / Музей-заповедник "Павловск"