Научная конференция "Кучумовские чтения" помогла в реставрации бронзового бюста Зевса из музея "Павловск"

Как оказалось, данный предмет работы итальянского скульптора Франческо Ригетти из коллекции другого известного покровителя искусств – графа Николая Петровича Шереметева.

Научная конференция "Кучумовские чтения" помогла в реставрации бронзового бюста Зевса из собрания музея-заповедника "Павловск". Сейчас художники-реставраторы Константин Стулов и Владимир Балаков завершают реставрационные работы, и преображенный бюст снова займет свое место в Строгановском кабинете на выставке "Русский жилой интерьер конца XVIII – начала XX века". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Как оказалось, данный предмет работы итальянского скульптора Франческо Ригетти из коллекции другого известного покровителя искусств – графа Николая Петровича Шереметева. В Павловск бронзовый бюст был передан в 1960 году из Исаакиевского собора, а его исторический провенанс оставался неизвестен. И вот в сборнике материалов научной конференции "Кучумовские чтения" внимание научного сотрудника ГМЗ "Павловск" Ольги Баженовой привлекла фотография, на которой среди других предметов искусства запечатлен бюст Зевса, очень похожий на тот, что хранится в Павловском дворце. Фотография сопровождала доклад научного сотрудника Государственного Эрмитажа Игоря Сычева, посвященный коллекции бронзы Н.П. Шереметева.

В ответ на официальный запрос специалисты Эрмитажа подтвердили, что это тот самый бюст, а также предоставили хранящееся в архиве описание предмета и его параметры. Эти сведения помогли воссоздать исторический облик скульптуры: к бронзовому бюсту на мраморной колонне реставраторы выполнили мраморный валик, плинт, а также позолоченный жемчужник.

Ранее мраморная скульптура богини Флоры вернулась в ГМЗ "Павловск".

Видео: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"