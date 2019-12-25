Лиса из Павловского парка может быть опасна для посетителей заповедника

Укус животного может привести к заражению крови.

Лиса из Павловского парка, которая часто подходит к посетителям, может быть опасна для людей. По мнению охотоведа Валерия Кузенкова, животное ведет себя аномально. Об этом эксперт заявил "Невским Новостям".

Специалист рассказал, что потребность в общении с людьми у дикого здорового животного обычно отсутствует. Генетически у него заложен страх перед человеком. Если зверь подходит к людям, это может указывать на его болезнь. Кузенков предположил, что лиса заразилась бешенством.

Укус лисы может привести к заражению крови. Опасна даже слюна животного. Поэтому охотовед призвал сотрудников Павловского парка уделить внимание животному и решить вопрос, связанный с безопасностью посетителей.

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Фото: Pxhere