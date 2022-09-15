Камера засняла, как медведь балансирует на упавшем дереве в Ленобласти

Упавшее дерево оказало услугу для животных. Теперь они могут перейти на другой берег реки.

Жители леса в Подпорожском районе Ленобласти активно пользуются природным мостом. Упавшее дерево помогает зверям пересекать реку. Действия животных попали на видеокамеру, установленную Александром Воробьевым.

Видеоловушка засняла, как реку пересекают медведь, лиса и волк. Несмотря на свой вес, косолапый успешно перешел по тонкому дереву от одного края до другого. Медведь смог сохранить равновесие.

Лиса оказалась менее смелой и некоторое время раздумывала, пользоваться ли мостом. Биолог Павел Глазков предположил, что она наблюдала за происходящим с высоты.

Видео и фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков / Александр Воробьев