  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:03
100
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Многодетная медвежья семья вновь попала в объектив в Нижне-Свирском заповеднике

0 0

Всеми любимая многодетная семья медведей снова попалась в объектив в конце сентября.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике видеоловушка снова запечатлела семейство медведей. Об этом сообщили на странице заповедника в социальной сети "ВКонтакте".

Всеми любимая многодетная семья медведей снова попалась в объектив в конце сентября.

Сейчас с медведицей находятся трое медвежат, хотя ранее их было четверо. Пользователи считают, что один из медвежат стал взрослым и самостоятельным, кто-то считает, что он просто мог потеряться.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник

Теги: медвежата, нижне-свирский заповедник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии