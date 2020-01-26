Многодетная медвежья семья вновь попала в объектив в Нижне-Свирском заповеднике

В Нижне-Свирском государственном заповеднике видеоловушка снова запечатлела семейство медведей. Об этом сообщили на странице заповедника в социальной сети "ВКонтакте".
Всеми любимая многодетная семья медведей снова попалась в объектив в конце сентября.
Сейчас с медведицей находятся трое медвежат, хотя ранее их было четверо. Пользователи считают, что один из медвежат стал взрослым и самостоятельным, кто-то считает, что он просто мог потеряться.
Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник
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