Многодетная медвежья семья вновь попала в объектив в Нижне-Свирском заповеднике

Всеми любимая многодетная семья медведей снова попалась в объектив в конце сентября.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике видеоловушка снова запечатлела семейство медведей. Об этом сообщили на странице заповедника в социальной сети "ВКонтакте".

Всеми любимая многодетная семья медведей снова попалась в объектив в конце сентября.

Сейчас с медведицей находятся трое медвежат, хотя ранее их было четверо. Пользователи считают, что один из медвежат стал взрослым и самостоятельным, кто-то считает, что он просто мог потеряться.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник