В Ленобласти гуляющая семья медведей попала в объектив камеры

Медвежата обратили внимание на неизвестный им предмет.

В объектив камеры попали гуляющие по опушке медвежата и их мама. Животных удалось увидеть в Нижне-Свирском заповеднике. Об этом сообщили в группе лесопарка.

Медвежата оказались послушными детьми и не стали далеко отходить от родителя. Весело и задорно они побежали за мамой, хоть им и хотелось рассмотреть камеру.

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Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник