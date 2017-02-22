В Ленобласти гуляющая семья медведей попала в объектив камеры

В объектив камеры попали гуляющие по опушке медвежата и их мама. Животных удалось увидеть в Нижне-Свирском заповеднике. Об этом сообщили в группе лесопарка.
Медвежата оказались послушными детьми и не стали далеко отходить от родителя. Весело и задорно они побежали за мамой, хоть им и хотелось рассмотреть камеру.
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Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник
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