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В Россельхознадзоре рассказали, привозили ли обезьян в Петербург на фоне новой оспы
Сегодня, 13:30
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В Россельхознадзоре рассказали, привозили ли обезьян в Петербург на фоне новой оспы

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Отметим, что оспа обезьян передается от животных человеку и от между людьми.

Стало известно, привозили ли в Петербург приматов в период оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) "Невским Новостям"

Отметим, что оспа обезьян передается от животных человеку и от между людьми. В ведомстве уточнили, что с начала 2022 года в Петербург не привозили животных.

Ранее на Piter.tv: Дмитрий Лисовец рассказал, стоит ли петербуржцам бояться оспы обезьян.

Фото: Pexels

 

 

Теги: оспа обезьян, россельхознадзор, эпидемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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