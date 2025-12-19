В Башкирии рысь с бешенством напала на ребенка

Животное погибло до того, как его успели усыпить.

Девочка пострадала от нападения рыси на территории детского лагеря под Уфой. Соответствующими данными с журналистами поделились представители регионального управления Росприроднадзора. Предположительно, дикое животное было заражено бешенством. Оно успело царапнуть по руке несовершеннолетней девочки, которая хотела погладить лесного гостя.

Руководство лагеря отработало инцидент профессионально, изолировав детей и вызвав на место специалистов. представитель пресс-службы Росприроднадзора по Башкирии

Согласно информации от Telegram-канала SHOT, дикая кошка зашла на территорию спортивного лагеря "Уфимский сокол" из леса. Затем животное набросилось на 12-летнего подростка и начало кусать жертву. Однако сотрудники учреждения оперативно смогли изолировать девочку от зверя. Далее лесной житель продолжил вести себя неадекватно. В частности, рысь ела снег, потом начала задыхаться. На место инцидента были вызваны представители скорой помощи, правоохранительных органов, Росприроднадзора и Центра реабилитации диких животных. Рысь отловили около детского лагеря, однако, помочь специалисты не успели. Предположительно, у хищника зафиксировано бешенство в тяжелой форме. Животное скончалось на глазах у очевидцев. Эксперты не успели усыпить дикую кошку для осмотра.

В настоящее время появилась информация о том, что с пострадавшим ребёнком все хорошо, так как укусы и царапины зверя оказались неглубокими. В настоящее время школьнице делают уколы. Пациентка остается под присмотром медицинского персонала.

Фото и видео: Telegram / Регнум