Видео: на улице Кораблестроителей столкнулись несколько машин

Во вторник.19 марта, на улице Кораблестроителей столкнулись несколько машин. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
По словам очевидцев, столкновение произошло прямо перед пешеходным переходом. В результате образовалась огромная пробка.
На кадрах видно, что разрешения неприятной ситуации ждет не менее десятка автомобилистов.
О пострадавших никакой информации нет.
Ранее мы сообщали о том, что "Пока аккумуляторы не сели": подростки решили прокатиться снаружи электробусов
Видео:Piter.TV
Оставить комментарий