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Видео: на улице Кораблестроителей столкнулись несколько машин

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Образовалась пробка.

Во вторник.19 марта, на улице Кораблестроителей столкнулись несколько машин. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, столкновение произошло прямо перед пешеходным переходом. В результате образовалась огромная пробка. 

На кадрах видно, что разрешения неприятной ситуации ждет не менее десятка автомобилистов.

О пострадавших никакой информации нет.

Ранее мы сообщали о том, что "Пока аккумуляторы не сели": подростки решили прокатиться снаружи электробусов 

Видео:Piter.TV

 

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Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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