Видео: на улице Кораблестроителей столкнулись несколько машин

Образовалась пробка.

Во вторник.19 марта, на улице Кораблестроителей столкнулись несколько машин. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, столкновение произошло прямо перед пешеходным переходом. В результате образовалась огромная пробка.

На кадрах видно, что разрешения неприятной ситуации ждет не менее десятка автомобилистов.

О пострадавших никакой информации нет.

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Видео:Piter.TV