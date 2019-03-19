"Пока аккумуляторы не сели": подростки решили прокатиться снаружи электробусов 

К счастью, молодые люди не пострадали.

Во вторник, 19 марта, горожане заметили на дорогах Петербурга подростков, которые "оседлали" электробусы снаружи. Об увиденном жители города на Неве сообщают в соцсетях.

Отметим, что ни один подросток не пострадал при этом хулиганстве.

Пока аккумуляторы не сели, можно и цепаться за новые электробусы 128 маршрута на В.О. сказано в сообщении

На кадрах видно, что несовершеннолетний повис на электробусе, который находится в движении.

Напомним, что сегодня на улицы Северной столицы вышел электрус по 128 маршруту. Прокатиться на новинке мог любой петербуржец, но счастье продолжалось не долго, аккумулятор разрядился раньше, чем было запланировано.

Ранее мы сообщали о том, что У метро "Московская" нокаутировали пьяного воришку

Видео: признавашки/вк