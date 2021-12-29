Жительница Петербурга впала в кому после аварии на гидроциклах на Бали

У женщины после аварии появились осложнения. Семья собирает деньги на лечение.

Петербурженка получила серьезные травмы во время катания на гидроцикле на Бали. Инцидент произошел в день рождения девушки. Об этом сообщила помощница пострадавшей в Instagram.

Во время столкновения гидроциклов жительница Петербурга получила множество переломов. От удара она впала в кому, на днях у нее выявили жировую эмболию. Помощница пострадавшей отметила, что Полина Стрелец уже пережила две операции, но ей нужно сделать еще одну. Семья собирает деньги на лечение женщины.

Мать девушки выложила видео, в котором сообщила, что нужно собрать 4,4 млн рублей. Большая часть средств уже найдена. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дочь пациентки клиники на Сикейроса рассказала о мучениях матери перед смертью.

Фото: Instagram/ ps_polina_strelets