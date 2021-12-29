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Впавшая в кому на Бали предприниматель из Петербурга пришла в себя
Сегодня, 11:57
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Впавшая в кому на Бали предприниматель из Петербурга пришла в себя

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Состояние девушки стабилизируется.

Петербурженка Полина Стрелец пришла в чувства после комы. Напомним, в январе с предпринимательницей из Северной столицы произошло несчастье во время отдыха на Бали. Катаясь на гидроцикле, она попала в аварию и получила серьезные травмы. 

В Instagram пострадавшей сообщили, что более недели медики боролись за жизнь пациентки. Сегодня больную посетила мама. Пострадавшая открыла глаза, у нее подскочило давление. 

Врачи признались, что сейчас состояние Полины Стрелец стабилизировалось. Завтра родители девушки узнают больше подробностей от лечащего врача дочери. 

Ранее на Piter.tv: на "Петроградской" дебоширы напали на педагога из Англии.

Фото: Instagram/ ps_polina_strelets 

Теги: авария на гидроциклах, бали, впала в кому, пострадала петербурженка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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