Впавшая в кому на Бали предприниматель из Петербурга пришла в себя

Состояние девушки стабилизируется.

Петербурженка Полина Стрелец пришла в чувства после комы. Напомним, в январе с предпринимательницей из Северной столицы произошло несчастье во время отдыха на Бали. Катаясь на гидроцикле, она попала в аварию и получила серьезные травмы.

В Instagram пострадавшей сообщили, что более недели медики боролись за жизнь пациентки. Сегодня больную посетила мама. Пострадавшая открыла глаза, у нее подскочило давление.

Врачи признались, что сейчас состояние Полины Стрелец стабилизировалось. Завтра родители девушки узнают больше подробностей от лечащего врача дочери.

Ранее на Piter.tv: на "Петроградской" дебоширы напали на педагога из Англии.

Фото: Instagram/ ps_polina_strelets