На "Петроградской" дебоширы напали на педагога из Англии

У 39-летнего учителя Кембриджской школы украли смартфон, часы Apple Watch, кошелек с банковской картой и 1 тыс. рублей.

Накануне, 5 февраля, в травмпункт Приморского района обратился турист из Британии. Он пожаловался на ушибы на левом и правом бедре. Пострадавший рассказал, что на него напали неизвестные около метро "Петроградская" и украли IPhone XP, часы Apple Watch, кошелек с банковской картой и 1 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Гость Северной столицы написал заявление в полицию. Общий ущерб оценили в 51 тыс. рублей. По горячим следам стражи порядка нашли трех подозреваемых. Двое из них уже имели судимости. Молодых людей доставили в полицию и оставили в камере. Полицейские возбудили уголовное дело о грабеже. Имущество учителя из Кембриджа пока не удалось найти, молодые люди оказались "чистыми".

Ранее на Piter.tv сообщили, что злоумышленник предупредил правоохранителей о газовой атаке в метро Петербурга.

Фото: Piter.tv