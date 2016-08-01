После алкогольной вечеринки в Шушарах 14-летняя девочка впала в кому

Пострадавшая распивала спиртные напитки вместе с одноклассницами.

Юная жительница Пушкинского района попала в реанимацию после вписки с друзьями. По информации Piter.tv, у девочки диагностировали алкогольное отравление.

Инцидент произошел накануне, 24 декабря, в Шушарах. Школьнице резко стало плохо во время вечеринки. Около 21:30 к ее дому подъехала карета "скорой помощи", ребенка забрали в больницу.

Пациентка находится в тяжелом состоянии, она впала в кому. Подробности уточняются.

Известно, что девочка воспитывается в полной и благополучной семье. На специальных учетах никто из ее членов не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Невском районе 17-летний подросток отравился наркотиком.

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