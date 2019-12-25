В Невском районе 17-летний подросток отравился наркотиком

Известно, что мальчик воспитывается в полной и благополучной семье.

В детскую городскую больницу № 5 имени Филатова поступил школьник, у которого диагностировали отравление наркотиком. По информации Piter.tv, юноша находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в пятницу, 24 декабря, около 15:00 на проспекте Большевиков. Врачи госпитализировали ребенка из квартиры, где он проживает.

Известно, что семья пострадавшего полная. На профилактических учетах никто из ее членов не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях.

Фото: Piter.tv