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В Невском районе 17-летний подросток отравился наркотиком
Сегодня, 10:18
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В Невском районе 17-летний подросток отравился наркотиком

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Известно, что мальчик воспитывается в полной и благополучной семье.

В детскую городскую больницу № 5 имени Филатова поступил школьник, у которого диагностировали отравление наркотиком. По информации Piter.tv, юноша находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в пятницу, 24 декабря, около 15:00  на проспекте Большевиков. Врачи госпитализировали ребенка из квартиры, где он проживает. 

Известно, что семья пострадавшего полная. На профилактических учетах никто из ее членов не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях.

Фото: Piter.tv

Теги: дгб номер 5, детская больница филатова, отравился наркотиком, подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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