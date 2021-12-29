Дочь пациентки клиники на Сикейроса рассказала о мучениях матери перед смертью

У женщины наблюдались признаки тяжелого отравления.

Пациенты медицинского центра № 1 на улице Сикейроса умерли из-за отравления. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Дочь одной из погибших женщин рассказала, что после исследования в кабинете диагностики ее мама корчилась от боли в желудке. Об этом сообщили на портале "РЕН ТВ".

Женщина жаловалась на тошноту, рвоту с белой взвесью и боль в животе. Спустя несколько часов она умерла. По словам дочери погибшей, пятна от рвоты до сих пор не удалось удалить.

Подробности случившегося уточняются. Известно, что в Петербурге до 26 марта арестовали главврача медцентра, где пациенты умерли после исследований.

Фото: Piter.tv