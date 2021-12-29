В Петербурге до 26 марта арестовали главврача медцентра, где пациенты умерли после ФГДС

Медик останется за решеткой до 26 марта.

Октябрьский районный суд решил заключить под стражу главврача медицинского центра, который находится на улице Сикейроса в Петербурге. Известно, что несколько пациентов учреждения скончались после проведения гастроскопии в диагностическом кабинете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Шесть пострадавших попали в больницу. Известно, что трое из них ушли из жизни. По информации следствия, медики использовали при проведении диагностики препарат с барием. Отметим, что данное вещество запрещается использовать в медицинских целях. Он представляет опасность для жизни и здоровья человека.

Известно, что пациенты, пострадавшие в медцентре, посещали клинику с 10 января по 26 января. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv