Супермодель из 90-х Ольга Пантюшенкова скончалась в Петербурге от рака

Манекенщица умерла в квартире своей матери.

Во вторник, 26 февраля стало известно о смерти супермодели Ольги Пантюшенковой, которая блистала на западных подиумах в 90-х годах. Причиной столь ранней кончины, а женщине было 44 года, стала неизлечимая болезнь. Манекенщица долгое время боролась с раком. Об этом сообщают российские СМИ.

Стоит отметить, что модель скончалась еще 6 февраля, однако коллеги и близкие рассказали о горе только сейчас. Ольга скончалась в квартире своей матери. Мужа и детей у нее не было.

Ранее мы писали, что на 79-м году умерла соул-певица Джеки Шейн.

Фото: ВКонтакте / Ольга Макарова