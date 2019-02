На счету Джеки - полдюжины пластинок.

В понедельник, 25 февраля, стало известно о том, что на 79-м году умерла соул-певица Джеки Шейн. Об этом сообщает New York Times.

Так, артистка скончалась 22 февраля. Причина смерти не названа.

На счету Джеки - полдюжины пластинок. Стоит отметить, что в 2017 году ее альбом под названием Any Other Way был переиздан и наминирован на Grammy.

Видео:jakie shane-тема/youtube