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Видео: на Суздальском проспекте мусоровоз завалился набок

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Весь мусор высыпался на обочину.

Днем 28 февраля на Суздальском проспекте произошла авария. По словам очевидцев, водитель мусоровоза не справился с управлением и завалил свой автомобиль на бок. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что грузовик рассыпал все содержимое своего кузова на обочину. На дороге лежит груда мусора. Упавший на бок большегруз перекрыл крайнюю правую полосу для движения других автомобилистов. Сотрудники ДПС на место аварии пока не прибыли.

Ранее мы писали, что на пересечении Ленинского и Доблести легковушка врезалась в столб.

Видео: Piter.TV

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Теги: авария, дтп на суздальском, мусоровоз завалился на бок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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