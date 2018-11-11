На пересечении Ленинского и Доблести легковушка врезалась в столб

Водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Накануне в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Как стало известно, авария случилась вечером 27 февраля на пересечении улицы Доблести и Ленинского проспекта. На участке водитель иномарки "Гели" не справился с управлением, и машина врезалась в столб. В результате ДТП корпус автомобиля сильно покорёжило, а водителя 1998 года госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"