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На пересечении Ленинского и Доблести легковушка врезалась в столб
Сегодня, 11:45
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Rybka123

На пересечении Ленинского и Доблести легковушка врезалась в столб

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Водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Накануне в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Как стало известно, авария случилась вечером 27 февраля на пересечении улицы Доблести и Ленинского проспекта. На участке водитель иномарки "Гели" не справился с управлением, и машина врезалась в столб. В результате ДТП корпус автомобиля сильно покорёжило, а водителя 1998 года госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: geely, ленинский проспект, улица доблести
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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