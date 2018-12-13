В школе на Маршала Захарова пятиклассник развратил первоклассницу

Об этом полиции рассказал отец девочки.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в скандале, который произошел в одной из общеобразовательных школ Красносельского района. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, в 74 отдел полиции 27 февраля с заявлением пришел 38-летний петербуржец, отец первоклассницы. Мужчина, который работает на судостроительном заводе, рассказал, что 11 летний мальчик (ученик 5 класса) 21 февраля совершил развратные действия сексуального характера в отношении его дочери, которая только в сентябре 2018 года пошла в первый класс.

Материал передан в Следственный комитет.

Фото: Piter.TV