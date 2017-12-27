Очевидцы: у Певческого моста актеры фильма "Серебряные коньки" ходят в костюмах начала XX века

Действие этого романтического фильма происходит на рубеже 19-го и 20-го веков. Зритель окунется в атмосферу Серебряного века и узнает трогательную историю влюблённой пары.

В Петербурге несмотря на окончание зимы продолжаются съемки фильма "Серебряные коньки". На этот раз петербуржцы заметили съемочную группу у Певческого моста. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.



На льду видны герои в красивых исторических костюмах конца XIX начала XX века. Также рядом стоят роскошные сани и много маленьких саночек. На протяжении съемки ролика режиссер несколько раз дает команда "Камера. Мотор". И герой с ношей за плечами куда-то бежит, в то время как дама сидит в санях.

Действие этого романтического фильма происходит на рубеже 19-го и 20-го веков. Зритель окунется в атмосферу Серебряного века и узнает трогательную историю влюблённой пары, произошедшую в зимнем Петербурге.

Особое внимание будет уделено стилистике, мы покажем сразу три Санкт Петербурга: праздничная рождественская натура с ярмарками и переместившейся на лёд Невы городской жизнью, дворцовая роскошь столичной элиты и кабацко-уголовный мир города. Рафаел Минасбекян, продюсер

Ранее съемочная группа и актеры "Серебряных коньков" вышли ночью на лед Фонтанки.

Фото и видео: Piter.TV