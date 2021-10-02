Под Певческим мостом столкнулись два катера

Сегодня, 11 июля, в Петербурге не поделили водный путь два катера. Транспортные средства столкнулись под Певческим мостом. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Прогулочный теплоход "Красавица" и катер "Луч стали участниками речного ДТП. Известно, что на борту второго судна находились три пассажира – две женщины и ребенок.
Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Транспортная прокуратура проверит, все ли меры безопасности соблюдались при управлении судами.
Делом займется Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее на Piter.tv: в Москве на человека упало дерево во время урагана.
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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