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В Москве на человека упало дерево во время урагана
Сегодня, 20:10
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В Москве на человека упало дерево во время урагана

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Мужчина погиб. Кроме того, сообщается о 10 пострадавших, которых отправили в больницу.

В Москве из-за Урагана погиб один человек. На него упало дерево. Несчастье произошло на Украинском бульваре. Об этом сообщил  мэр города Сергей Собянин.

В больницы доставили еще 10 пострадавших. Во время непогоды они получили травмы разной степени тяжести. 

Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 м/с. В больницы доставлено уже десять человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее на Piter.tv: синоптики рассказали петербуржцам, какая погода будет в понедельник. Обещают сильный ветер и грозы.

Фото: Piter.tv

Теги: москва, погиб человек, сергей собянин, ураган
Категории: Лента новостей, Новости России,

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