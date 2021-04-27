В Москве на человека упало дерево во время урагана

Мужчина погиб. Кроме того, сообщается о 10 пострадавших, которых отправили в больницу.

В Москве из-за Урагана погиб один человек. На него упало дерево. Несчастье произошло на Украинском бульваре. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В больницы доставили еще 10 пострадавших. Во время непогоды они получили травмы разной степени тяжести.

Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 м/с. В больницы доставлено уже десять человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим. Сергей Собянин, мэр Москвы

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Фото: Piter.tv