Синоптики рассказали петербуржцам, какая погода будет в понедельник

Неделя начнется в Северной столицы с ливней, гроз и сильного ветра.

Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Петербурга в понедельник. Выяснилось, что 11 июля в городе ожидается ухудшение метеорологических условий. Утром возможен туман.

Кроме того, в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" передали, что в Северной столице прогремит гром, засверкают молнии, пройдут ливни и дожди. В период грозы порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Жителей призвали соблюдать осторожность. Во время ветра не рекомендуется ходить под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Вещи с балкона тоже стоит убрать. Водителей попросили отказаться от поездок на авто из-за высокого риска ДТП,

Ранее на Piter.tv: "желтый" уровень погодной опасности до 9 вечера будет действовать 10 июля.

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