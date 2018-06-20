За 2018 год в Петербурге в ДТП пострадали 7693 человека

По смертности в десятку попала Ленинградская область. На ее дорогах погибли 438 человек.

Российская государственная автомобильная инспекция составила статистику смертности и травмируемости в ДТП среди регионов России.

По смертности Петербург не вошел даже в десятку, зато по количеству пострадавших замкнул тройку. Так за 2018 год в ДТП, произошедших в Петербурге, пострадали 7693 человека. Возглавила этот рейтинг Москва - 10469 человек. По смертности в десятку попала Ленинградская область. На ее дорогах погибли 438 человек.

Больше всего людей погибло в Краснодарском крае – 1053 человека. Всего за 2018 год произошло 168 099 аварий, в которых 18 214 погибших и 214 853 пострадавших.

Ранее на Piter.TV: ДТП с двумя грузовиками и автобусом собрало пробку на Мурманском шоссе.

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