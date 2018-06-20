ДТП с двумя грузовиками и автобусом собрало пробку на Мурманском шоссе

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Днем 5 апреля на Мурманском шоссе произошло тройное ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что пассажирский автобус столкнулся с "Газелью" и бензовозом. На дороге стоит паровозик из большегрузов. По всей видимости, грузовик врезался в пассажирский автобус, а он в свою очередь впечатался в бензовоз. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

На участке дороги, где произошло ДТП, собралась большая пробка. Автомобили вынуждены двигаться со скоростью 5-10 км/ч.

Ранее мы писали, что каршеринговый автомобиль попал в аварию в Купчино.

Видео: Piter.TV