Видео с места ДТП: В Башкирии погиб водитель опрокинувшейся автоцистерны

Авария произошла ночью.

В Республике Башкортостан ночью в кювет опрокинулся бензовоз, водитель погиб.

УГИБДД по РБ сообщает, что сегодня ночью в Мелеузовском районе на 3 км автодороги Мелеуз-Химзавод 34-летний местный житель, управляя автоцистерной "огнеопасно" на КАМАЗе не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.

От полученных травм водитель погиб на месте ДТП. ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины смертельного ДТП. На опубликованном видео видно, что вокруг все подморожено и покрыто слоем снега и инея.

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Видео: УГИБДД по РБ