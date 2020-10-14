Видео с места ДТП: В Башкирии погиб водитель опрокинувшейся автоцистерны

В Республике Башкортостан ночью в кювет опрокинулся бензовоз, водитель погиб.
УГИБДД по РБ сообщает, что сегодня ночью в Мелеузовском районе на 3 км автодороги Мелеуз-Химзавод 34-летний местный житель, управляя автоцистерной "огнеопасно" на КАМАЗе не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.
От полученных травм водитель погиб на месте ДТП. ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины смертельного ДТП. На опубликованном видео видно, что вокруг все подморожено и покрыто слоем снега и инея.
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Видео: УГИБДД по РБ
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