На Колыме опрокинулся бензовоз с 10 тоннами топлива

Во время ДТП угрозы возгорания не было, топливо не попало в реку.

Сегодня днем, 14 октября, на 42 километре автодороге "Палатка-Кулу-Нексикан" (перевал Гусакова) произошло опрокидывание цистерны автомобиля "КАМАЗ", в которой было 10 тонн дизельного топлива, сообщает региональное отделение МЧС Магаданской области. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

На месте работают спецслужбы. Организован сбор разлившегося топлива. Угрозы возгорания не было. Топливо не попало в водоемы.

Организован сбор и утилизация топлива, угрозы его возгорания и попадания в водоемы нет. Скопления техники не наблюдается. МЧС РФ по Магаданской области

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Фото:МЧС РФ по Магаданской области