Под Магаданом поймали пенсионера, который задушил 4-летнюю девочку и выбросил на свалку

Появились подробности уголовного дела по факту убийства маленькой девочки.

В Магаданской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве 4-летней девочки.

Сегодня, 15 мая, в Магаданской области сотрудниками следственного отдела по городу Магадан СУ СК России по Магаданской области установлен и задержан подозреваемый в убийстве четырехлетней девочки. 4-летняя девочка пропала в минувшее воскресенье с детской площадки. Как удалось выяснить, 65-летний мужчина заманил ребенка к себе домой, где задушил ее. Тело положил в пакет и выбросил на свалку, где оно и было обнаружено позднее.

Подозреваемый проживал на съемной квартире в поселке Снежный с марта 2019 года. Он был ранее судим за действия насильственного характера. О сексуальном насилии над девочкой, пока не проведены соответствующие экспертизы, говорить рано.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. В настоящее время назначены экспертизы, которые позволят определить причину смерти ребенка. Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено соответствующее обвинение. СУ СК РФ по Магаданской области

Расследование уголовного дела продолжается.