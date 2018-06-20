Каршеринговый автомобиль попал в аварию в Купчино

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи.

Днем 5 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием каршерингового автомобиля. В сети появились фотографии с места происшествия.

Водитель каршеринга влетел в другое транспортное средство около 15 часов дня на перекрестке Будапештской улицы и проспекта Славы. В автомобиле сработала подушка безопасности. Однако это не спасло водителя от травмирования.

На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи. По словам очевидцев, никого не госпитализировали.

Авария стала причиной пробки на Будапештской улице. Разбитые машины встали посреди оживленного перекрестка.

Ранее мы писали, что трамваи встали в обе стороны на площади Мужества.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV