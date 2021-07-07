С середины весны в Ленобласти произошло почти 20 ДТП с животными

Автомобилистам напомнили, что ущерб со сбитого животного при действующем полисе ОСАГО выплачивает страховая компания.

В комитете по животному миру Ленобласти рассказали, что с начала апреля на территории региона произошло 17 автомобильных аварий с участием лосей, медведей и косуль. Водителей призвали не ездить на высокой скорости и быть внимательными на дорогах около лесных массивов.

Известно, что за последние 1,5 месяца в регионе сбили 15 лосей, двух мишек и одну европейскую косулю. Автомобилистам напомнили, что ущерб со сбитого животного при действующем полисе ОСАГО выплачивает страховая компания.

Ранее на Piter.tv: на Авиационной улице пьяный водитель сбил 17-летнего мальчика на велосипеде.

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