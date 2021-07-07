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С середины весны в Ленобласти произошло почти 20 ДТП с животными
Сегодня, 12:30
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С середины весны в Ленобласти произошло почти 20 ДТП с животными

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Автомобилистам напомнили, что ущерб со сбитого животного при действующем полисе ОСАГО выплачивает страховая компания.

В комитете по животному миру Ленобласти рассказали, что с начала апреля на территории региона произошло 17 автомобильных аварий с участием лосей, медведей и косуль. Водителей призвали не ездить на высокой скорости и быть внимательными на дорогах около лесных массивов. 

Известно, что за последние 1,5 месяца в регионе сбили 15 лосей, двух мишек и одну европейскую косулю. Автомобилистам напомнили, что ущерб со сбитого животного при действующем полисе ОСАГО выплачивает страховая компания.

Ранее на Piter.tv: на Авиационной улице пьяный водитель сбил 17-летнего мальчика на велосипеде.

Фото: Pexels

Теги: аварии в ленобласти, дтп лоси, комитет по животному миру, сбили животных
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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